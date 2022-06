Roma, vive per giorni con il cadavere della madre anziana in casa

La madre era morta da giorni, ma non voleva separarsi da lei. Così, ha vissuto con il cadavere della donna, un’anziana classe 1942, in casa, in un appartamento abbandonato a se stesso, in evidente stato di degrado, tra rifiuti e disordine.

La terribile scoperta a San Lorenzo

La macabra scoperta, di quel corpo ormai senza vita, è stato fatto stamattina dai Carabinieri di San Lorenzo, che allertati dal portiere sono arrivati in quella casa in via dei Volsci. L’uomo, infatti, aveva segnalato un cattivo odore, così insieme ai Vigili del Fuoco i militari sono riusciti ad entrare nell’abitazione. Lì dentro il cadavere della donna e sua figlia, di 43 anni, con problemi psichiatrici.

I soccorsi

La figlia, in evidente stato confusionale, è stata portata in ospedale, all’Umberto I nel reparto di psichiatria. I Carabinieri, invece, hanno effettuato i rilievi ed è stata disposta l’autopsia, che farà chiarezza sulle cause del decesso. Dai primi accertamenti, a parte l’appartamento in stato di degrado, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, qualcosa che possa far pensare a una colluttazione. Ora le indagini proseguono serrate.