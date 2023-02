Roma, volante della Polizia si schianta contro una centralina (FOTO)

Di incidenti a Roma se ne contano ogni giorno tanti. Alcuni paralizzano il traffico, altri hanno un epilogo tragico: il nuovo anno, infatti, è iniziato da poco, ma sono già troppe le persone che hanno perso la vita. Come non ricordare la strage di Fonte Nuova, lì dove cinque ragazzi, tra i 17 e i 21 anni, sono morti a bordo di una Fiat 500: stavano tornando a casa, dopo una serata trascorsa nel locale della zona, quando si sono schiantati contro un palo della luce, poi contro un albero. Questa mattina, invece, a ‘schiantarsi’ contro un quadro elettrico una volante della Polizia.

Incidente Giulio Agricola a Roma oggi

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8.35, in via Tuscolana, all’altezza del civico 1388. Qui, per cause da accertare, una volante della Polizia si è schiantata contro un quadro elettrico. Chi era alla guida ha perso il controllo della vettura e ha finito la sua corsa lì: la parte anteriore dell’auto, come dimostra la foto pubblicata su Welcome To Favelas, è andata distrutta, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Un inseguimento finito male?

Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Ora resta da capire cosa sia successo: i poliziotti erano sulle tracce di qualcuno? Si è trattato di un inseguimento finito male e concluso con quella volante, che si è schiantata contro la centralina? La dinamica è ancora al vaglio di chi indaga e deve ricostruire quei minuti.