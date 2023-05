Roma, «Vuoi vedere le mie parti intime?»: ragazza molestata da un anziano al parco

Roma. Le si è avvicinato mentre stava portando a spasso i cani nel parco e le ha chiesto, urlando e piuttosto insistentemente, se volesse vedere le sue parti intime. La denuncia arriva da una giovane ragazza che ha poi fatto velocemente ritorno a casa. Subito scattato un tam tam sui social al fine di mettere in guardia i residenti del quartiere ed al contempo chiedere una maggiore sicurezza della zona.

Le molestie al parco e la denuncia sui social

I fatti sono avvenuti due giorni fa. Siamo nella zona di Conca d’Oro e precisamente al Parco delle Valli. Il grido di allarme, nonché monito per gli altri residenti del quartiere, arriva direttamente dalla giovane vittima, avvicinata da “una persona di una certa età” che la molestata, urlandole insistentemente di “vedere le sue parti intime”. Lo sfogo ha fatto capolino sui gruppi Facebook della zona dove ha ragazza ha poi specificato di essere ” tornata velocemente a casa” ma di “non sono riuscita a vedere dove si trovava perché ho pensato solo ad allontanarmi da quella voce”. Sembrerebbe poi che i fatti non costituiscano degli episodi, sporadici, isolati ma che abbiamo coinvolto anche altre persone: “Il fatto, ho scoperto successivamente, evidentemente deve aver coinvolto altre persone che poi hanno chiamato i carabinieri. Fate attenzione perché da quel che ho capito potrebbe essere un residente di zona”. Queste le parole della giovane che invita anche gli altri residente nel prestare attenzione.

I commenti

Numerosi i commenti che si sono poi avvicendati sotto al post: “Le persone “moleste” vanno sempre segnalate alle forze dell’ordine. Per una sicurezza per sé stessi e gli altri! Spero che qualcuno abbia chiamato i carabinieri”, esorta un utente al quale ne fa poi seguito un altro che invita a farsi accompagnare: “Se ne avete la possibilità andate in compagnia, sarà più difficile per questi individui essere molestati”. A seguito dei fatti cresce il timore dei residenti affinché tali episodi non si ripetano e più in generale rispetto al sicurezza nel quartiere. Ora, diverse le segnalazioni pervenute ai militari anche se al momento non ci sono denunce.

