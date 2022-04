Roma, vuota l’aula al processo per usura: le vittime non si presentano

Sono andate deserte le ultime quattro udienze fatte contro Marco Stecchi, Massimiliano Nicoletti e Francesco Alfredo Tenore, tutti imputati per usura. Le loro vittime non si sono presentate e questo non ha permesso di ottenere le loro testimonianze. E’ accaduto il 18 novembre 2021, il 13 dicembre e poi, ancora, il 13 gennaio 2022 e il 28 febbraio.

Paura al processo per usura

Di questi fatti ne parla il Corriere della Sera, sembrerebbe proprio che tutti sia bloccati nella morsa della paura, del resto i prestiti a strozzo giocano su questi fatti: secondo le accuse Nicoletti ha sfruttato l’omonimia con Enrico, cassiere della Magliana, al fine di terrorizzare le persone a cui prestava denaro. Ma le accuse non si fermano a questo: nel 2019 avrebbe scritto “sei morto” sulla porta dell’appartamento di uno dei suoi clienti, un barista che era pronto a farla finita gettandosi da un cornicione. E’ stato proprio quel barista a dare il via a tutto, denunciando gli usurai. Le testimonianze delle altre vittime avrebbero potuto essere significative, ma ormai non ci sono state. Il presidente dell’Ambulatorio antiusura, Luigi Ciatti, dichiara: «Ci auguriamo una giustizia sempre più rapida e vicina alle persone».

