Roma, weekend da bollino nero per la viabilità: sabato manifestazione a piazza del Popolo, domenica il derby

Weekend da bollino rosso a Roma, che nel finesettimana promette di essere paralizzata dal traffico a causa di due eventi concomitanti. Sabato 11 novembre il Centro sarà interessato da due manifestazioni, a partire da quella del Partito Democratico a piazza del Popolo. Domenica 12 novembre invece si preannunciano animi agitati allo Stadio Olimpico: attesi migliaia di tifosi per il derby Roma-Lazio.

Sabato 11 novembre: due cortei al Centro dalle ore 14, modifiche e viabilità

Dalle 14 alle 18 si terrà a piazza del Popolo la manifestazione nazionale del Partito Democratico sui temi “lavoro, salario minimo, sanità e scuola pubblica”. Prevista la partecipazione di circa 15mila persone e 160 pullman in zona.

Per questo motivo, entro le ore 00.30 dell’11 novembre, rimozione di tutti i veicoli in sosta (esclusi veicoli ad uso disabili e a targa diplomatica) da piazza del Popolo, comprese le rampe di accesso alla piazza: tra queste viale Gabriele d’Annunzio; via Ferdinando di Savoia tra via Principessa Clotilde e la piazza; via di Ripetta, tra via dell’Oca e piazza del Popolo. Saranno sospese anche le postazioni taxi presenti sulla piazza. Sono attesi in città 160 pullman, cui saranno destinate delle specifiche aree di parcheggio in: viale Washington; lungotevere delle Navi; via Vincenzo Lamaro (metro Cinecittà) e circonvallazione Tuscolana (metro Subaugusta). Sono previste possibili chiusure al traffico nell’area.

Sempre sabato 11 novembre, nel Centro di Roma dalle 15.30 si terrà inoltre una manifestazione con corteo indetta dall’associazione “Erasmus Student Network Italia Ets” per valorizzare la multiculturalità e la mobilità internazionale”. Sono attese 800 persone, da piazza dell’Esquilino raggiungeranno largo Corrado Ricci passando per via Cavour. Fino alle 19 circa saranno attuate possibili chiusure al traffico, deviazioni per le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649 e 714.

Domenica 12 novembre: allo Stadio Olimpico il derby Roma-Lazio, modifiche e viabilità

Un momento saliente per la Capitale e le tifoserie locali sarà domenica 12 novembre. Allo Stadio Olimpico dalle 18 si terrà il derby di calcio Lazio-Roma per il campionato di calcio di serie A. Al momento, è previsto il consueto piano per la viabilità con divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico che si può comunque raggiungere con il trasporto pubblico.

Per raggiungere lo Stadio Olimpico sarà possibile utilizzare il tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini, 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade). (Piano viabilità in via di aggiornamento).