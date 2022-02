Roma, XV Municipio si oppone all'impianto di Biogas. Torquati: ''Progetto sbagliato''

Roma. L’impatto a biogas a Cesano non s’ha da fare. Questa, in sintesi la posizione di Daniele Torquati, Presidente del XV Municipio nella Capitale. Secondo le parole usate da Torquati in un’intervista rilasciata alla testata FanPage, la localizzazione di un impianto a Cesano “ha innumerevoli limiti da tanti punti di vista diversi”. Le sue parole, però, si sono concentrate, in particolare, sulla viabilità e sulle valutazioni dell’impatto ambientale fatte qualche tempo fa per un impianto di compostaggio. Inoltre, proprio in quella valutazione, Ama aveva dichiarato che ”si impegnava a non realizzare più nessun impianto di questo tipo nella zona”.

Nessun impianto biogas nel XV Municipio di Roma

Tuttavia, è bene sottolineare che la posizione del Presidente del Municipio non è un no assoluto e senza possibilità di compromessi. Sempre durante l’intervista avrebbe aggiunto: ”non siamo semplicemente contrari alla localizzazione di per sé, ma perché crediamo sia frutto di un piano industriale di Ama sbagliato. Chiediamo ne venga fatto un altro per arrivare a migliori soluzioni, e ci mettiamo a disposizione dell’amministrazione comunale per trovarli. Non siamo però d’accordo a localizzare l’impianto in quella zona”.

Previsti quattro impianti per la Capitale

Sono quattro in totale gli impianti di biogas che sono stati di recente approvati dalla giunta capitolina, uno di essi sarebbe stato virtualmente collocato proprio a Cesano. Torquanti, che amministra quel territorio sotto la bandiera politica dem, si è quindi dichiarato esplicitamente contrario a questa scelta. Rimane, in ogni caso, a disposizione del Sindaco Gualtieri per trovare un’ulteriore e più calzante soluzione.