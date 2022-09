Romics 2022 a Roma: al via il Festival del Fumetto: date, biglietti, ospiti e programma completo

Al via a Roma la nuova edizione di Romics, il Festival del Fumetto che appassiona grandi e piccini. Un imperdibile appuntamento per gli amanti del genere, arrivato quest’anno alla sua XXIX edizione! Romics sbarcherà nella Capitale giovedì 6 ottobre, fino a domenica 9. Tre giorni davvero intensi e ricchi di ospiti.

Al via la 29esima edizione di Romics: luogo e orario del Festival

Come anticipato, la XXIX edizione di Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games si terrà dal 6 al 9 ottobre 2022 presso la Fiera di Roma dalle ore 10 alle 20. L’accesso al Festival è consentito previo l’acquisto dei biglietti unicamente tramite prevendita online oppure presso i punti vendita Vivaticket.

I biglietti

Per quel che riguarda i biglietti, quello unico giornaliero costa 10 euro e permette di accedere tutti i giorni agli ingressi pedonali Nord ed Est della Fiera di Roma. Disponibili biglietti omaggio per bambini fino a 5 anni per persone disabili che andranno ritirati presso gli help desk. È bene precisare che non sono disponibili riduzioni, abbonamenti o pacchetti famiglia.

Green Pass e Cosplayer

Ancora, in via del tutto eccezionale data la particolarità del momento, non ci saranno ingressi agevolati per la categoria dei Cosplayer dunque, all’ingresso nord, non sarà presente la consueta ‘giuria’. Infine, per accedere a Romics non è necessario presentare il Green Pass.

Al via Romics 2022: gli ospiti

Davvero numerosi anche quest’anno gli ospiti che prenderanno parte all’edizione 2022 di Romics! Al netto dei continui aggiornamenti, ecco quali saranno gli ospiti — almeno per ora — presenti al Festival: Sergio Algozzino, Jodie Alivernini, Luca Aloisi, J.P.Ahonen, Ginevra Amadio, Danilo Angelletti, Valeria Arnaldi, Francesco Barbieri, Paolo Barbieri, Alessandro Barbucci, Jordi Bernet, Fabio Berruti, Vincenzo Bizzarri, Luca Bonessi, Alessandro Bottero, Claudio Bruni, Daniele Caluri, Bruno Cannucciari, Leonardo Cantone, Emanuele Caponera, Giancarlo Caracuzzo, Elena Casagrande, Stefano Caselli, Monica Catalano, Maura Cenciarelli, Moreno Chiacchiera, Ilaria Chiocca, Graziano Chiocca e Cristiano Cucina.