Roseto Comunale Roma 2021: orari e giorni di apertura, prezzi e regole per visitarlo

Riapre al pubblico, sempre nel rispetto di tutti protocolli di sicurezza, il Roseto Comunale della Capitale. Al via da domani, mercoledì 21 aprile, in occasione del Natale di Roma. Ma vediamo gli orari, quali sono i giorni di aperture e le regole per visitarlo.

Roseto Comunale Roma 2021: orari, prezzi e regole per visitarlo

Il Roseto Comunale, alle pendici dell’Aventino, è pronto ad accogliere da domani i visitatori. Da mercoledì 21 aprile e fino al 15 maggio aprirà tutti i giorni – solo la zona collezioni dalle ore 8,30 alle ore 19,30. Dal 16 maggio al 13 giugno compreso, cancelli aperti tutti i giorni, sia zona concorso che zona collezioni del Roseto, sempre nell’orario che va dalle 8,30 alle 19,30. Come fa sapere il Comune di Roma, le visite guidate sono sospese fino al rientro in zona gialla della Regione Lazio e l’unico servizio igienico nel Roseto rimarrà chiuso al pubblico perché non si è in grado di far rispettare le norme sanitarie previste in questo periodo di pandemia. Per maggiori informazioni si può contattare direttamente il Roseto Comunale al telefono (06.5746810 ) o e-mail (rosetoromacapitale@comune.roma.it) dal martedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle 19.30.