Ruba il carburante dalla stazione di servizio dove lavora: licenziato e deferito il benzinaio

Benzinaio licenziato dalla società dove lavorava: colto a rubare il carburante dalla stazione di servizio dove operava a Terracina

Scoperto il gioco di un benzinaio pontino, che nei mesi scorsi si era reso protagonista di forti sparizioni del carburante dalla pompa dove lavorava. L’uomo, dipendente di una catena di distributori, è stato prima licenziato dalla multinazionale dove lavorava, poi oggetto d’indagine da parte delle forze dell’ordine. Il danno economico causato alla propria azienda, come dimostrato dai Carabinieri, è stato considerevole.

Benzinaio ruba il carburante dalla propria pompa di servizio

La vicenda accade nel territorio di Terracina, dove il benzinaio portava avanti da diversi mesi un sistema ai danni della propria azienda. Nonostante l’uomo fosse regolarmente assunto dalla catena di distributori, nell’arco di diverso tempo si era reso protagonista della sparizione di un forte quantitativo di carburante: secondo le indagini, l’uomo avrebbe sottratto più di 2 mila litri di gasolio. Un danno economico considerevole per la stessa azienda dove operava, che per questo motivo si è trovata a fare i conti con un buco di quasi 4 mila euro. L’uomo non solo faceva regolarmente benzina – gratis – alle proprie autovetture, ma probabilmente estendeva tale comportamento anche ad amici e parenti.

Le indagini sulla sparizione del gasolio nella stazione

I proprietari avevano notato le sospette sparizioni di carburante, che ad attenti incroci non combaciavano con le entrate all’interno delle casse aziendali. Grazie all’utilizzo della videosorveglianza, è stato possibile inchiodare il benzinaio: nei momenti in cui si trovava da solo sul posto di lavoro, si appropriava indebitamente del carburante per lui e numerose persone conoscenti.

Una situazione che ha portato al licenziamento del dipendente, oltre alla denuncia del lavoratore verso le autorità. Qui l’indagine ha smontato il castello costruito dal benzinaio, che aveva creato un buco da migliaia di euro. Il soggetto, un uomo di 54 anni e residente nel Comune di Pontinia, è stato deferito in stato di libertà per i fatti contestati.