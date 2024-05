Ruba l’auto a una cittadina tedesca: arrestato 61enne a Fondi

L’uomo è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza.

Sabato mattina dedicato al recupero di un’auto rubata ai danni di una cittadina di Fondi, che ieri si è presentata al commissariato dei carabinieri per denunciare la scomparsa della vettura. I carabinieri di Fondi si sono così messi alla ricerca dell’automobile di proprietà di una cittadina tedesca di 45 anni, residente anch’essa nel comune pontino. L’auto, a margine delle indagini condotte dai militari durante la giornata, è stata ritrovata poco dopo.

Un uomo di 63 anni ha tentato di rubare l’auto di una cittadina tedesca, classe ’79, residente a Fondi. L’uomo è stato è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato e risulta residente nel comune di Pagani, in provincia di Salerno.

Il soggetto, classe ’61, è stato rintracciato grazie alle videocamere di sorveglianza presenti nell’area del furto. I carabinieri, estratte con le immagini dai sistemi di videosorveglianza ivi presenti, sono riusciti a identificare l’autore del furto dell’autovettura di proprietà della denunciante, avvenuto a Fondi il 27 novembre 2023.

Gli episodi di criminalità a Fondi nelle ultime settimane sono attenzionati dalle autorità. Solo pochi giorni fa, il 15 maggio, tre uomini residenti in provincia di Roma sono stati raggiunti stamattina da ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina in banca. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di Fondi a dare esecuzione, stamattina, mercoledì 15 maggio al provvedimento emesso a carico di due 56enni e un 54enne, entrambi italiani residenti in provincia di Roma.

Gli indagati sono gravemente indiziati di essere gli autori della rapina avvenuta nel pomeriggio del 17 gennaio scorso presso una filiale della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e del Privernate di Fondi (LT). In quell’occasione, dopo aver minacciato i dipendenti con un coltello, attesero per circa 40 minuti l’apertura della cassa temporizzata; dopo essersi impossessati di 64.000 euro circa, fuggirono a bordo di una macchina, rinvenuta qualche giorno dopo alla periferia della città.