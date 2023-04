Ruba un cellulare sul tram a una ragazza e scappa: inseguimento per le vie del Pigneto

Pensava di farla franca, rubando il cellulare a bordo del tram in prossimità della fermata, per scendere al volo e dileguarsi prima che la sua vittima si rendesse conto dell’accaduto. Ma le cose non sono andate come il ladro, un giovane di origine marocchina, aveva immaginato. La ragazza adocchiata come vittima, infatti, si è accorta che l’uomo le aveva sottratto il prezioso smartphone. E, nella speranza di recuperarlo, è scesa anche lei dal mezzo pubblico, mettendosi alle calcagna del malvivente.

L’intervento della polizia locale

tram della linea 14, nei pressi di Piazzale Prenestino. “Al ladro, al ladro!”, ha iniziato a urlare la ragazza mentre inseguiva l’uomo che teneva stretto il suo cellulare. La scena è stata vista dagli agenti di una pattuglia del V gruppo Prenestino della Polizia di Roma Capitale, attratti dalle grida della ragazza. Capendo che si trattava di un furto in atto, i caschi bianchi sono intervenuti in aiuto della giovane, mettendosi subito sulle tracce del malvivente. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo in Via del Pigneto, nonostante avesse provato a nascondersi all’interno di un condominio. Il furto è avvenuto ieri mattina a Roma , a bordo del, nei pressi di. “Al ladro, al ladro!”, ha iniziato a urlare la ragazza mentre inseguiva l’uomo che teneva stretto il suo cellulare. La scena è stata vista dagli agenti di una pattuglia del V gruppo Prenestino della Polizia di Roma Capitale, attratti dalle grida della ragazza. Capendo che si trattava di un furto in atto, i caschi bianchi sono intervenuti in aiuto della giovane, mettendosi subito sulle tracce del malvivente. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo in, nonostante avesse provato a nascondersi all’interno di un condominio.

I caschi bianchi lo hanno trovato con l’oggetto del furto ancora addosso e così hanno potuto trarlo in arresto in arresto in flagranza di reato, dopo che la vittima lo ha riconosciuto come colpevole del fatto. Oggi il processo con rito direttissimo, durante il quale dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato con strappo, con l’aggravante di averlo commesso a bordo di un mezzo pubblico. La regolarità rispetto alla permanenza sul territorio nazionale del ladro, di origini marocchine e privo di documenti di riconoscimento, è tuttora al vaglio delle Autorità.

