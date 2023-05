Rubano il telefono all’amico nel centro di Roma: mentre chiama il 112, un secondo ladro gli sottrae lo smartphone

È stata la giornata sbagliata per due ragazzi di Roma, che nel giro di pochi minuti si sono ritrovati vittime di un doppio furto all’interno dello storico Rione Monti. Si trovavano a piazza degli Zingari, quando una mano lesta è riuscita a sottrarre il telefono cellulare a uno dei due ragazzi. Subito il giovane, accorgendosi subito del furto, è partito all’inseguimento del ladro, nella speranza di fermarlo e provare a farsi restituire il prezioso telefonino.

Il secondo furto nel giro di pochi secondi a Roma

L’amico, vedendo l’amico in difficoltà e vittima di un furto, ha pensato la cosa più intelligente da fare: chiedere l’intervento delle forze dell’ordine attraverso il 112. Ma la sfortuna era dietro il suo angolo, colpendo nuovamente senza pietà nonostante il momento di concitazione. Infatti, mentre avvicinava il telefonino al proprio orecchio, un secondo ladro gli afferra il cellulare e lo porta via correndo. Due colpi da centinaia di euro, il tutto nel giro di pochi minuti. Al ragazzo non è rimasto che chiedere aiuto ai passanti, che hanno subito allertato gli agenti di polizia.

La cattura del secondo ladro a Rione Monti

La polizia è riuscita prontamente a catturare il secondo ladro nella zona del Rione Monti, inserendolo tra gli indiziati del furto legato al secondo telefonino sottratto. Secondo le dichiarazioni pervenute dal primo interrogatorio, i ladri in azione all’interno dello storico quartiere di Roma non erano in associazione. Infatti, il secondo rapinatore non era d’accordo con il primo ladro per rapinare i giovani. Il piccolo criminale, stando alle ricostruzioni, “avrebbe approfittato del momento di concitazione per sottrarre il telefono, con l’intenzione di rivenderlo a qualche ricettatore nella zona della stazione Termini”. Per i due giovani, insomma, solo tanta sfortuna, in una situazione che però ben sottolinea il problema della sicurezza nel triangolo Termini, Rione Monti ed Esquilino.