Rubano la minicar e sequestrano il giovane proprietario: arrestati due minorenni

Due giovani rubano la minicar di un ragazzo a Frascati e la portano a Roma: arrestati entrambi i 14enne a Torre Angela

Furto tra giovani della Generazione Zeta, quello avvenuto in queste ore nella zona dei Castelli Romani. Vittima un adolescente di 16 anni, costretto a cedere la propria minicar a due coetanei: i giovani lo avevano minacciato in maniera violenta, costringendolo poi a viaggiare nel bagagliaio fino alla periferia di Roma. Arrivati nel quartiere dei due balordi, i soggetti hanno rubato alla vittima anche i soldi nel portafoglio e i vestiti che portava addosso.

Il furto della minicar ai Castelli Romani

Era il 6 aprile scorso, quando la vittima si trovava a bordo della propria minicar per le strade di Frascati: qui è stato avvicinato improvvisamente da due coetanei, con atteggiamenti poco invitanti. I ragazzi con violenza e minacce sono riusciti a farlo scendere dal lato del guidatore, facendolo poi accovacciare nel bagagliaio della macchinetta. Da quel momento ne parte una corsa in direzione di Roma, dove i due malviventi si fermeranno nel quartiere di Torre Angela. La macchina, a loro dire, mostra problemi meccanici e rende impossibile il proseguo del viaggio.

Rubano i vestiti alla vittima

Costretti ad abbandonare la macchina, i due giovani ladri non si mettono subito in fuga. Ripongono nuovamente le attenzioni verso la vittima, derubandolo degli averi che teneva addosso. Prima lo privano del portafoglio, dove il ragazzo teneva solamente 35 euro. Poi decidono di rubargli la giacca, risultata avere un valore di quasi 700 euro. Presi gli oggetti, i due soggetti si sono dati alla fuga dentro il quartiere di Torre Angela.

L’arresto dei minorenni

Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri, in due mesi si è arrivati all’identità dei malviventi. Si tratta di due 14enni, cugini e residenti nel quartiere di Torre Angela. Nonostante la giovane età, entrambi già si erano resi protagonisti di analoghe vicende. Arrestati dai militari, i giovani sono stati portati in una comunità per giovani.