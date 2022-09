Ryanair assume, si cercano assistenti di volo: requisiti, come fare domanda, la selezione a Roma

Non solo scioperi e disagi per i viaggiatori. Ryanair, nota compagnia aerea a basso costo irlandese, assume. Ed è alla ricerca di nuovi assistenti di volo, con le selezioni dei ‘candidati’ in programma a Roma il prossimo 21 settembre.

Quali sono i requisiti per diventare assistente di volo Ryanair

La compagnia, come si legge sul sito ufficiale, è alla ricerca di assistenti di volo, di personale ‘cabin crew’ in tutta Europa. Ma ecco quali sono i requisiti per candidarsi:

I candidati devono dimostrare il loro diritto legale a lavorare senza restrizioni in tutta l’UE.

Altezza compresa tra 5 “2 (157 cm) e 6” 2 (188 cm).

Bisogna essere in grado di nuotare per 25 metri da solo.

Essere laborioso, flessibile, con una personalità estroversa e amichevole.

Adattabile e felice di lavorare su turni.

Saper relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio clienti con un atteggiamento “si può fare”.

Conoscere, parlare e scrivere con facilità in inglese

Avere una passione per i viaggi e le nuove conoscenze.

I corsi di formazione

Gli aspiranti ‘assistenti di volo’, quelli che verranno selezioni, dovranno partecipare a un corso di formazione gratuito per il personale di bordo, che durerà circa 6 settimane. Al termine quelli che avranno superato positivamente il training verranno assunti.

Come sarà il contratto

Il contratto sarà con Crewlink, poi successivamente ci sarà la possibilità che venga trasformato a tempo indeterminato. Gli assistenti di volo, quelli che verranno selezioni, dovranno lavorare su turni di 5 giorni, seguiti da 3 giornate libere.

Come candidarsi

C’è tempo fino al 20 settembre per candidarsi. Mercoledì 21, poi, a Roma ci sarà la selezione, ma il luogo ancora non è stato deciso: i candidati riceveranno una mail con tutte le informazioni utili.

CLICCA QUI PER CANDIDARTI