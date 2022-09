Sabaudia, le prime piogge fanno crollare il Lungomare dei Vip: strade chiuse

Sabaudia. La stagione balneare è terminata, e l’autunno sta per entrare a pieno regime. A darne notizia, in modo dirompente, oltre al clima e alle condizioni meteo recenti, è stato il crollo nelle ultime ore del Lungomare dei Vip a Sabaudia.

Le prime piogge scroscianti, di fatto, ha causato diversi danni, soprattutto sul tratto di lungomare verso la Bufalara, così le infrastrutture sul posto non hanno retto ai colpi e alle sferzate meteo.

Pioggia battente nella notte e danni alle infrastrutture

Nella notte, infatti, il meteo non ha dato tregua a nessuno su tutto il territorio, con danni che ora emergono con la quiete all’indomani della bufera. Danni non da poco, certo, tra cui il crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace.

Colpita la strada del Lungomare

La forti piogge non hanno avuto alcuna clemenza e Sabaudia, all’indomani degli ombrelloni, è andata letteralmente in crisi. Le forti e preponderanti piogge della nottata scorsa hanno rigonfiato sensibilmente il lago di Caprolace, verosimilmente sull’orlo di una esondazione se dovesse continuare in questo modo.

Ma, soprattutto, ha fatto cedere parti della carreggiata che costeggia da sempre i 15 chilometri di spiagge dorate dove ogni anno si ammassano diversi cittadini della Capitale.

Strade chiuse: parla il Sindaco

Come fa sapere il Primo Cittadino Alberto Mosca tramite la sua pagina Facebook, rimane al momento ”chiusa la strada sul tratto di lungomare da Sacramento a via della Lavorazione. In corso sopralluoghi per verificare altri presunti danni nel territorio comunale.”

Sul posto, proprio in queste ore, sono al lavoro i volontari della Protezione Civile e il reparto forestale dei Carabinieri, nel tentativo di arginare le problematiche e ristabilire la sicurezza sui tratti maggiormente colpiti dai danni.