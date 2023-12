Sabaudia, maltrattatamenti in famiglia: divieto di avvicinamento alla coniuge per un 61enne

Il soggetto era già noto alle autorità ma, nonostante i precedenti, i carabinieri della stazione di Sabaudia sono dovuti nuovamente intervenire a suo carico per le accuse di maltrattamenti in famiglia.

Misure cautelari per un 61enne di Sabaudia che nel pomeriggio del 21 dicembre è stato rintracciato dai carabinieri per atteggiamenti ai danni della coniuge. Ieri pomeriggio a Sabaudia, in provincia di Latina, i carabinieri della stazione locale, hanno dato esecuzione dell’ordinanza dispositiva finalizzata all’applicazione della misura cautelare verso un uomo del posto, responsabile di aver avuto nei confronti della moglie atteggiamenti violenti e criminosi.

Sabaudia: 61enne sottoposto a misure cautelari per maltrattamenti

La misura, emessa dal Tribunale di Latina, è scattata nei confronti di un cittadino, classe ’61, originario di Sabudia, già colpito da precedenti di polizia, a cui si aggiunge ora il divieto di avvicinamento alla coniuge. Il 61enne è accusato infatti del reato di maltrattamenti in famiglia.

Violenza ad Aprilia: arrestato 40enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia

Sembra un copione già scritto quello che accomuna tante vittime di violenza domestica, stalking e abusi da parte di ex partner e amanti. Ogni storia però è a sè stante e tutte meritano la giusta attenzione per permettere a chi subisce violenza di poter denunciare. Solo pochi giorni fa, ad Aprilia, è stato arrestato per esempio un 40enne con lo stesso campo d’imputazione, violenze in famiglia.

L’uomo, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato oggetto di attenzione da parte delle autorità sin dal 2021, quando vennero denunciati episodi di maltrattamenti ai danni dei suoi familiari. In seguito a tali accuse, gli era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, ma sembra che le indagini in corso abbiano portato a nuove evidenze, spingendo l’Autorità Giudiziaria di Latina a emettere l’ordine di esecuzione in carcere.