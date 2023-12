Sagre nel Lazio a dicembre 2023: tutti gli eventi in programma

Arriva il Natale e tutta Italia si illumina a festa. Non mancano le occasioni per degustare prodotti tipici e sorseggiare una buona cioccolata calda sotto luminarie natalizie e alberi addobbati a festa. Per chi vive nel Lazio, quanto a sagre ed eventi a dicembre 2023 ha solo l’imbarazzo della scelta. Ecco la nostra selezione!

Feste del cioccolato a Roma

Dall’8 dicembre a Roma saranno due gli appuntamenti dedicati al cioccolato. Il primo, dall’8 fino al 10 dicembre, riguarderà la 2° edizione del Valmontone Christmas chocolate.

L’evento si svolgerà all’interno della Corte e del Piano nobile di Palazzo Dora Pamphilj venerdì 8 dicembre dalle ore 17 alle 21, sabato e domenica dalle 11 alle 21. Vi aspetteranno degustazioni di cioccolato, laboratori gratuiti per grandi e bambini (dai 2 anni in su) spettacoli ed intrattenimento con zampognari, artisti di strada, truccabimbi, trampolieri, giocolieri, bolle di sapone, burattini, musica, mercatini solidali e tanto divertimento con Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi.

Il secondo evento, sempre dedicato agli amanti del cioccolato, sarà dall’8 al 10 dicembre al centro di Roma, a piazza Risorgimento. Una passeggiata tra gli stand, aperti dalle ore 10.00 alle ore 22.00 dove si potranno assaggiare i migliori prodotti dagli artigiani del cioccolato: praline, cioccolatini, tavolette, ma anche decorazioni per l’albero di Natale, statuine per il presepe, torroni e tante idee regalo.

A Roccasecca la 14° edizione della festa del broccoletto

La 14° edizione della festa del broccoletto si conferma idea vincente dei commercianti del centro storico del paese per la promozione e valorizzazione del prodotto d’eccellenza agroalimentare di Roccasecca.

La festa del broccoletto vi aspetta venerdì 8 dicembre 2023 in via Roma (Piazza Longa) dalle ore 10.00, mentre gli stand gastronomici apriranno alle ore 11.00 per farvi gustare prelibatezze della tradizione come la frionza, pizze fritte, sfogliatella rustica con i broccoli, polenta e tanto altro.

Ad Arpino, la 9° edizione de “Le cantine di Marco Agrippa”

Il tradizionale evento “Le Cantine di Marco Agrippa” giunge alla sua 9° Edizione. Domenica 17 dicembre 2023 ad Arpino, in Ciociaria, nel centro storico della città di Cicerone, prenderà il via la kermesse a partire dalle ore 12.

Street food di qualità con gustosi piatti locali e vini nelle cantine, birra, mercatini di Natale con prodotti tipici e artigianato saranno questi gli ingredienti principali. Non mancheranno animazioni per bambini, street dj lungo il percorso e ottima musica dal vivo con i Mistura Live.

Il Food & wine festival a Cassino

Un’atmosfera incantevole avvolgerà la città di Cassino con l’arrivo dell’evento “Sapori sotto l’albero – Food and Wine Festival” in calendario da venerdì 15 dicembre (ore 17-24), a domenica 17 dicembre (sabato e domenica ore 11-24). Un viaggio attraverso profumi e sapori tra prelibatezze enogastronomiche e vino, oltre che l’occasione ideale per trovare il regalo perfetto per amici e familiari in piazza Labriola.

Gli amanti del buon vino avranno l’opportunità di deliziare il proprio palato con degustazioni, accompagnate da informazioni dettagliate sulle caratteristiche di ciascun vino e gli abbinamenti gastronomici consigliati.

“Opici del gusto” a Subiaco

Le storiche cantine dei bisnonni, tornano a vivere, tra le memorie, quel profumo di ricordi che ci riscalda il cuore. Quale momento migliore dell’anno per raggiungere Subiaco, se non quello del Natale è partecipare dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 agli Opifici del Gusto?

Luminarie e addobbi circonderanno il Centro Storico, come fosse un Villaggio di Babbo Natale. Un affascinante percorso tra archi e antiche botteghe, custodi di quel sapere tradizionale che ricorda i nonni del borgo, ma non solo loro. Ma non solo: passeggiando su strette stradine, che ricordano gli antichi vicoli, troverete artigianato, musica blues e jazz. Non mancheranno zampogna e tamburello a ricalcare le celebri canzoni del Natale. Ovviamente spettacoli con momenti pensati per grandi e piccini.