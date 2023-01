Salaria, strada chiusa: auto in fiamme sulla carreggiata

Forte incendio sulla via Salaria, all’altezza della provincia di Rieti. Dal tardo pomeriggio di oggi, un’automobile avrebbe preso fuoco. Per domare l’incendio, salvaguardare la vita del conducente e soprattutto scongiurare il ferimento di altre persone, i soccorsi hanno deciso di chiudere completamente la strada. Sulle dinamiche del corposo incendio, probabilmente riconducibile a un malfunzionamento del mezzo di trasporto, si attende la perizia dei tecnici intervenuti sul posto.

Auto in fiamme sulla via Salaria: strada chiusa al traffico nel tratto di Rieti

La notizia è stata lanciata dall’interfaccia dell’Anas, che in merito all’incidente ha comunicato: “La strada statale 4 “Via Salaria” è provvisoriamente chiusa al traffico, in località Osteria Nuova (RI), per la presenza di un veicolo in fiamme al km 52,500. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”. I tecnici intervenuti sul posto, dovranno chiarire le dinamiche di questo brutto incendio sulla famosa via di transito laziale.

E’ plausibile si tratti dell’ennesimo guasto tecnico avvenuto a un’automobile, probabilmente colpita da un cortocircuito che, di conseguenza, ha animato successivamente le fiamme all’interno dell’abitacolo e minacciato la sicurezza anche degli altri veicoli che attraversavano la via Salaria. Una notizia che ormai si sente più spesso con le automobili, che improvvisamente prendono fuoco per un surriscaldamento del motore, un guasto ai quadri elettrici o problemi con il serbatoio.

Dalle notizie che ci giungono da Anas, unica fonte attendibile sul posto, nonostante il gravoso incendio che avrebbe divorato un’automobile, nessuna persona sarebbe rimasta ferita in questo frangente. Infatti, oltre all’intervento dei Vigili del Fuoco nel tratto di strada all’altezza della frazione Osteria Nuova, tra i comuni di Poggio Moiano e Frasso Sabino, non risulta la presenza di sanitari del 118. Al loro posto, solo il personale di Anas, impegnato a deviare il traffico in altri percorsi alternativi e chiudere quel tratto stradale interessato dall’incendio.