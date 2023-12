Salvataggio sul monte Semprevisa in provincia di Latina: il Drago 140 interviene per malore a un escursionista

Salvataggio difficilissimo sul Monte Semprevisa: sulla montagna in provincia di Latina, salvato escursionista dopo un malore.

Un uomo di circa 55 anni, originario di Latina, è stato soccorso con successo dopo aver accusato un malore durante un’escursione nei boschi del monte Semprevisa, non lontano da Bassiano. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, mentre l’uomo si trovava in compagnia di amici coetanei.

L’intervento dei Vigili del Fuoco sul monte Semprevisa in provincia di Latina

Secondo le informazioni raccolte, il malore sarebbe sopraggiunto mentre il gruppo stava attraversando una zona impervia del Semprevisa. La giornata era caratterizzata da forti raffiche di vento gelido, elemento che si ipotizza abbia contribuito all’accaduto. La prontezza degli amici escursionisti ha permesso di allertare tempestivamente i soccorsi. La centrale operativa del Numero Unico per l’Emergenza (NUE) ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, con l’elicottero “Drago 140” del reparto volo di Roma Ciampino, si sono diretti verso il Comune di Bassiano.

L’intervento del Drago 140 sul monte Semprevisa

A causa delle restrizioni di spazio e delle intense raffiche di vento, l’atterraggio è stato effettuato con successo nel campo sportivo del Comune. Sul posto erano già presenti operatori del servizio medico di emergenza 118 Ares di Latina, con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato raggiunto dal personale medico e trasportato d’urgenza all’ospedale di Santa Maria Goretti di Latina per ricevere le cure necessarie. Non si tratta di una caduta, ma di un malore, e la sua tempestiva stabilizzazione è stata fondamentale per garantirgli un trasferimento sicuro e veloce.

Vigili del Fuoco salvano un escursionista in difficoltà nella provincia di Latina

L'episodio mette in evidenza l'importanza della prudenza durante le escursioni, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. L'intervento coordinato tra Vigili del Fuoco e personale medico dell'emergenza ha dimostrato l'efficacia del sistema di soccorso in situazioni critiche come questa.