San Basilio e Tiburtino III al setaccio dell’antidroga: arrestata 49enne per spaccio

San Basilio al setaccio: i poliziotti del IV Distretto hanno identificato 104 persone ed elevato sanzioni per almeno 1.150 euro.

Controlli sui mezzi pubblici, in particolare la metro B di Roma, così come nelle aree gravitanti intorno a San Basilio. La Questura di Roma ha dato disposizione per ispezionare il grado di sicurezza dalla fermata Ponte Mammolo, per poi setacciare a tappeto tutte le aree sensibili nel quadrante est della Capitale.

Controlli a tappeto a San Basilio: 104 persone identificate dalla polizia

I poliziotti del IV Distretto San Basilio, del commissariato Sant’Ippolito, insieme agli agenti in moto delle Nibbio e dell’unità cinofila antidroga, hanno effettuato nelle ultime ore un servizio di controllo specifico a tutela della sicurezza presso la Stazione della Metro B “Ponte Mammolo”, in cui sono state identificate 104 persone e controllati 11 veicoli.

Arrestata una donna al Tiburtino Terzo: oltre 30 dosi di cocaina pronte per lo spaccio

Controlli serrati anche al Tiburtino Terzo: lì gli investigatori del IV Distretto e le unità cinofile antidroga hanno effettuato vari appostamenti e perquisizioni, che hanno portato all’arresto di una 49enne italiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata trovata in possesso di 33 dosi di cocaina, pari ad un peso complessivo di circa 11 grammi e di 240 euro di cui non ha saputo dare contezza.

Sanzionate due attività irregolari: rifiuti alimentari sparsi e violazioni sul lavoro

Infine, sono state effettuate ispezioni amministrative presso 2 attività commerciali: nella prima è stata accertata 1 violazione per un importo di 1.000 euro in quanto, in cucina, è stato trovato un contenitore dei rifiuti alimentari non chiudibile. Nella seconda attività è stata riscontrata 1 violazione di carattere amministrativo, sanzionata con una multa di 150 euro, in quanto i dispositivi elettronici per il gioco erano accesi durante l’orario di sospensione, stabilito con le vigenti normative comunali. Un’altra violazione a carattere penale è stata riscontrata per l’impiego di una persona non autorizzata alla conduzione, oltre all’inosservanza sulle normative inerenti al lavoro irregolare, vista la presenza nell’attività di un lavoratore non contrattualizzato.