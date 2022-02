San Basilio, sgomberi in corso: liberati due appartamenti occupati abusivamente

San Basilio, lotta all’illegalità. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, gruppi GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana) e Spe ( Sicurezza Pubblica emergenziale), insieme al personale della Polizia di Stato, da questa mattina all’alba hanno iniziato le operazioni, coordinate dalla Questura finalizzate a liberare due appartamenti di proprietà dell’Ater, occupati in maniera abusiva.

San Basilio, liberati due appartamenti occupati abusivamente

Gli agenti della Polizia Locale, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno iniziato le operazioni di sgombero partire dalle prime ore dell’alba. I caschi bianchi hanno avviato le attività per dare esecuzione a un provvedimento emesso dall’Ater, Azienda territoriale per l’ edilizia residenziale pubblica, per liberare due immobili occupati abusivamente da due uomini e una donna, che erano già in precedenza stati denunciati dalla Polizia Locale.