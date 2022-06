Picchiano selvaggiamente una donna in strada, poi se la caricano in auto e scappano via

San Felice Circeo. Una scena raccapricciante, in mezzo alla strada, sotto gli occhi di tutti i passanti rimasti tremendamente scioccati dall’episodio violento e repentino. Hanno picchiato selvaggiamente una donna, e poi l’hanno costretta a salire in auto con loro, portandola via da lì. Il fatto è accaduto nella nottata del 2 giugno, intorno all’1:00, in via Roma.

La violenza in strada a San Felice Circeo

La tremenda scena è accaduta a San Felice Circeo, e in particolare è stata subito notata da un passante, primo fra tutti ad accorgersene, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Dopo un breve lasso di tempo, grazie alle informazioni piuttosto precise del testimone, i militari sono riusciti a rintracciare il veicolo sull’Appia a Sonnino.

L’intervento dei carabinieri e le ragioni dell’aggressione

A bordo dell’auto sospetta, c’era un vero e proprio nucleo familiare, protagonista della lite che era andata in scena poco prima, e hanno proceduto all’interrogatorio. Durante le testimonianze sono chiaramente emerse le dinamiche che avrebbero portato alla lite, scaturite da asti e gravi contrasti interni. Nonostante tutto, al momento, nessuno ha sporto querela per l’accaduto e le indagini proseguono.