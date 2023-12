Sangue sulle strade di Roma, incidente dopo sorpasso azzardato sulla Prenestina: morto il 61enne Maurizio Todesco

Tragico incidente sulla via Prenestina, a Roma: incidente mortale dopo un sorpasso azzardato sulla famosa strada capitolina.

Un terribile incidente è avvenuto a via Polense nella zona Prenestina, a Roma, ieri mattina, venerdì 22 dicembre 2023, portando alla tragica morte di Maurizio Todesco, 61 anni. L’uomo, che era alla guida della sua Opel Astra, ha tentato un sorpasso rischioso a una Ford Fiesta, ma la manovra ha avuto conseguenze fatali. Una bisarca carica di veicoli, proveniente nella corsia opposta, di fatto ha reso impossibile il ritorno in corsia per Todesco, causando uno scontro inevitabile e violento.

L’incidente terribile sulla Prenestina a Roma

Il conducente della bisarca, sotto shock dopo il drammatico epilogo, ha raccontato agli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale l’orrore di vedere l’Opel arrivare contro di lui. Nonostante il tentativo di frenare, come riporta Il Messaggero, l’impatto è stato devastante. I Vigili del Fuoco hanno impiegato più di un’ora per estrarre il corpo di Maurizio Todesco dalle lamiere, che al momento della liberazione dal veicolo era già deceduto da diverso tempo.

I controlli per analizzare l’incidente della Prenestina

Entrambi i conducenti coinvolti, due uomini di 61 anni, sono stati sottoposti a esami di routine, risultando negativi sia all’alcol test che al drug-test. Il guidatore della Ford Fiesta, secondo le testimonianze dei cittadini, avrebbe cercato di evitare l’impatto, spostandosi a destra, ma il contatto con l’Opel ha causato uno spostamento fatale sulla corsia opposta, culminando nello scontro con la bisarca.

Il sindaco di Roma commenta il tragico episodio

Il sindaco Roberto Gualtieri, esprimendo la sua preoccupazione, ha dichiarato che nonostante gli sforzi e l’impegno nel potenziare la sicurezza stradale, il numero di incidenti e vittime rimane drammaticamente alto nella città di Roma. “Abbiamo aumentato la presenza della Polizia Locale, i controlli, e stiamo assumendo nuovi operatori. Ma i numeri ci dicono che c’è tantissimo da fare”, ha affermato il sindaco.

Non si fermano gli incidenti mortali a Roma

Questo incidente si aggiunge a una serie di tragedie stradali che hanno colpito la città di Roma, rendendo urgente un rinnovato impegno per la prevenzione e l’educazione alla guida sicura. Lunedì scorso, un altro incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare ha causato la morte di un uomo di 61 anni e ferito sei persone. La polizia stradale sta ancora indagando sulla causa dell’incidente. La sicurezza stradale è diventata una priorità urgente, con la speranza che azioni concrete possano ridurre il numero sempre crescente di vittime sulle strade della Capitale.