89enne investe due persone a Santa Marinella: morta una donna, grave il marito

È pesantissimo il bilancio dell’investimento avvenuto nella serata di ieri, 13 agosto, sul lungomare Marconi, a Santa Marinella. L’incidente è accaduto intorno alle ore 20:10, all’altezza del civico 80, nei pressi dell’incrocio con via Cavour. Un uomo di 89 anni a bordo di una Volkswagen Polo ha investito una coppia di anziani che stava attraversando la strada, travolgendoli.

Moglie e marito presi in pieno

La Polo ha preso in pieno la coppia di coniugi. L’auto, dopo aver investito i due pedoni, ha poi terminato la sua corsa contro un’auto in sosta e uno scooter, anche questo parcheggiato. Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivate due ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco con la squadra 17A. Per la donna, di 76 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi da parte dei sanitari di salvarle la vita, le lesioni riportate a causa del violento urto sono state per lei fatali. Gravissimo il marito, di 74 anni. L’uomo dopo i primi soccorsi sul posto, è stato portato in codice rosso presso l’ospedale Civile San Paolo.

Per l’89enne alla guida della Polo, trovato in stato confusionale a causa dello shock provocato dal terribile sinistro, i carabinieri hanno effettuato gli atti di rito. I militari hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada e i veicoli coinvolti.

Domenica di sangue

Sempre ieri un altro investimento mortale, stavolta a Monterotondo. Un ragazzo ha perso la vita mentre attraversava la strada in via San Martino. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 e un’eliambulanza: i sanitari hanno provato in tutti i modi a salvare la vita del giovane, ma anche in questo caso le ferite riportate erano troppo gravi, e i ragazzo è morto pochi minuti dopo essere stato travolto. L’auto è stata posta sotto sequestro e al conducente sono stati effettuati gli esami tossicologici come da prassi.