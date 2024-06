Sbattono contro gli scogli per la violenza delle onde: morta una donna

Donna muore al largo della Riserva Naturale di Torre Flavia, dopo aver sbattuto contro gli scogli: la vicenda a Ladispoli

Tragico evento nella Provincia di Roma, dove un bagno al mare si è trasformato in tragedia. Vittima una donna, che si è trovata in difficoltà una volta all’interno dell’acqua: forse non calcolando la corrente, si è ritrovata scagliata contro gli scogli in maniera violenta. Un impatto devastante, che l’avrebbe uccisa. L’amica è stata tratta in salvo dagli agenti della Polizia Locale, che si sono tuffati nel tentativo di salvarla e tirarla fuori dall’acqua.

La donna morta in mare: la vicenda

La vicenda è accaduta nelle acque che bagnano il territorio di Ladispoli. Le vittime probabilmente sono due turiste straniere, che forse per la prima volta si tuffavano nelle acque italiane. Le donne si sono tuffate in un’area priva di salvataggio in mare, nella zona della Riserva Naturale di Torre Flavia. Non avevano calcolato la corrente del mare, che mostrava già delle onde molto agitate: saranno proprio queste a travolgere e mettere in difficoltà le donne, che saranno letteralmente spinte verso la scogliera della zona.

Una delle due donne, purtroppo, ha perso la vita. Al momento si sono aperte delle indagini sulla vicenda, per comprendere se il fatto sia scaturito per le gravi ferite o un annegamento in mare. Sulla vicenda si sta interessando la Procura della Repubblica, che in questi minuti si trova sul punto dell’incidente in mare.

Il salvataggio dell’amica

L’altra donna è stata salvata, grazie al coraggio di tre agenti della Polizia Locale di Ladispoli. Si tratta di Silvia Dentini, Simona Antinucci e Diego Galimberti: i vigili stavano effettuando un monitoraggio nella zona di Torre Flavia. Durante i controlli, sono stati attirati dalle urla in mare: qui hanno visto una donna in difficoltà nella zona degli scogli, tuffandosi in mare e attivando i soccorsi per provare a salvare la vita dell’amica. Sulle dinamiche dell’incidente, saranno necessarie le prossime ore per ulteriori rilevamenti.