Sbranata dal cane del nipote: muore dopo 4 giorni di agonia

Non ce l’ha fatta l’anziana che, qualche giorno fa, è stata aggredita dal cane del nipote, a Torremessere, nella periferia di Alessano. Troppo gravi le ferite riportate. La 98enne è morta ieri in ospedale, dove era stata ricoverata, subito dopo essere stata assalita dall’animale, il 6 giugno scorso.

La donna aveva riportato lesioni al collo e al volto ed è stata, immediatamente, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardinale Panico di Tricase. I sanitari hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvarle la vita e la vittima dell’aggressione ha combattuto a lungo, ben 4 giorni, prima che il suo cuore si fermasse, nel pomeriggio di ieri.

I tentativi di liberare la donna dalle zanne del cane

Una scena da brividi quella che si sono trovati di fronte i soccorritori giovedì scorso, quando l’anziana, caduta in giardino è stata azzannata dal cane, forse spaventato dalle richieste di aiuto della donna. Diverse le persone intervenute per cercare di allontanare l’animale. Tutti tentativi che, sembrerebbero essersi rivelati inutili. È stato necessario l’arrivo dei Carabinieri, perché il cane lasciasse la presa. Un militare, proprio per liberare la vittima dalle zanne dell’animale ha sparato un colpo in aria. A seguire, gli uomini dell’Arma, non riuscendo a liberare la vittima dalla morsa del cane, sembra siano dovuti arrivare a uccidere l’animale per liberare la malcapitata.

L’impegno dei sanitari per salvarle la vita

Sono apparse estremamente critiche le condizioni della 98enne. Il personale sanitario del 118 accorso ha tentato di stabilizzarla per procedere all’immediato trasporto in ospedale, dove è anche stata sottoposta a intervento chirurgico, nella speranza di salvarle la vita. Ma tutti gli sforzi si sono rivelati vani, l’anziana è morta nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 giugno.