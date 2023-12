Scandalo nel mondo della pallavolo: allenatore accusato di farsi mandare foto hot dalla giovane atleta

Allenatore di Pallavolo, mentre allenava a Civitavecchia, costrinse una sua atleta minorenne a mandargli scatti intimi.

SC, 32 anni, ex pallavolista attualmente senza squadra dopo le vicende giudiziarie che lo riguardano, è accusato di pornografia minorile per aver costruito una relazione inappropriata con una sua giovane allieva, che all’epoca dei fatti aveva solamente tra gli 11 e i 12 anni. I fatti risalgono al periodo tra il 2015 e il 2016, quando l’allenatore allenava in serie B2 una squadra di pallavolo nel Comune di Civitavecchia.

Scandalo nella pallavolo: allenatore costringeva l’atleta minorenne a mandargli foto hot

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima ha dichiarato di aver vissuto un periodo difficile a causa di problemi familiari, e in questo momento di grandissima fragilità, il suo allenatore avrebbe abusato della situazione per farsi inviare scatti intimi. La ragazza ha raccontato di essersi procurata autolesionismo per la situazione, graffiandosi e facendosi piccoli tagli, il che avrebbe scatenato la reazione dell’allenatore, il quale ordinava alla giovane atleta di inviargli foto nude come forma di “castigo”.

La vicenda di pedopornografia nella squadra di pallavolo a Civitavecchia

La prima foto, secondo le indagini in mano al Tribunale, sarebbe stata inviata nel 2015 durante un provino per entrare nella squadra di pallavolo. Da lì, il tecnico avrebbe sfruttato la situazione, chiedendo alla ragazza dettagli sul suo sviluppo fisico e costringendola a inviare ulteriori immagini intime ogni volta che commetteva un errore in palestra durante gli allenamenti.

La denuncia della giovane giocatrice di pallavolo

La vittima, dopo un certo periodo in balia degi abusi del mister, si è resa conto dell’inappropriato comportamento dell’allenatore e ha deciso di denunciare il caso nel 2017 durante una performance teatrale davanti ai compagni di classe. La procura ha ora chiesto il rinvio a giudizio per SC per il reato di pornografia minorile. Il caso evidenzia l’importanza di garantire un ambiente sicuro per i giovani atleti e sottolinea la necessità di vigilare sulle dinamiche nelle relazioni tra allenatori e atleti per prevenire situazioni di abuso.