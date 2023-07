Non bastava il caldo torrido e opprimente. Ad aggravare la situazione, lo sciopero Atac. Altra giornata di passione a Roma per turisti e residenti. Le temperature anche oggi, lunedì 24 luglio 2023, sfiorano i 40 gradi, in un’estate che sembra proprio non voler concedere una tregua. Una situazione già di per sé particolarmente difficile. Ma a cui si aggiunge un altro problema.

Allarme caldo torrido e sciopero Atac: nuova giornata di passione a Roma

Già, perché a rimetterci, come sempre, è chi deve andare a lavoro in ufficio o chi non vuole farsi chilometri a piedi sotto il sole bollente di Roma. Pochi gli autobus in circolazione. E quei pochi, arrivano pieni zeppi di gente. E allora il rimedio è usare le proprie gambe. Detto alla romana, “farsela a piedi“. Le fontane sono prese d’assalto. Tutti vanno in cerca di un possibile refrigerio. C’è chi cammina dall’altro lato della strada perché all’ombra, turisti che usano gli ombrelli per ripararsi dal sole. E c’è anche chi, vicino alle fontane, si toglie la maglia, la immerge in acqua e la reindossa tutta bagnata. Le previsioni parlavano chiaro: altra giornata da bollino rosso sulla capitale. Sarà così anche domani (senza però lo sciopero Atac), mentre una tregua potrebbe arrivare da mercoledì 26. Il Ministero della Salute, infatti, per quella data ha emesso un’allerta gialla su Roma (livello 1, il più basso). Potremmo finalmente ritornare a respirare.

Allarme caldo a Roma, a giorni una possibile rinfrescata

La conferma di un (seppur temporaneo) stop al grande caldo arriva anche dai principali siti di meteorologia. Oggi, lunedì 24 luglio 2023, è infatti prevista una temperatura massima di 39 gradi su Roma, mentre per mercoledì non dovrebbe riuscire a salire sopra i 31 gradi. Ben 8 gradi di differenza, quindi. Una vera e propria speranza per romani ma anche per i turisti, costretti a boccheggiare in questa torrida estate romana.