Sciopero benzinai oggi 14 marzo 2022, pompe di benzina aperte o chiuse? Possibili disagi e problemi

Ci sarà oggi, lunedì 14 marzo 2022, lo sciopero dei benzinai? E’ questa la domanda ricorrente di queste ultime ore alla quale si somma l’incertezza per il blocco degli autotrasportatori, la cui mobilitazione è stata sì “bocciata” dalla Commissione di Garanzia ma non ha escluso a priori eventuali iniziative spontanee. Insomma, quella che inizia si profila davvero una settimana caldissima per il nostro Paese.

Sciopero dei benzinai oggi 14 marzo 2022

E’ bene dunque fare un po’ di chiarezza. Per ciò che riguarda i distributori di benzina al momento non è prevista alcuna chiusura per la giornata di oggi. Ciò significa che nel corso sia della mattinata che del pomeriggio gli impianti saranno regolarmente aperti. In serata potrebbe però cambiare qualcosa: come annunciato nel weekend anche i gestori delle pompe di benzina sono pronti a protestare contro il caro carburanti.

In che modo? Come annunciato da Confesercenti, “nel tentativo di arginare l’aumento vertiginoso dei costi a margini invariati, a partire dalla giornata di lunedì 14 marzo gli impianti terranno spenta l’illuminazione degli impianti in modalità Self-service durante le ore notturne”. Nessuna chiusura dunque ma comunque un primo atto che potrebbe però spalancare la strada ad altre iniziative. Al momento tuttavia non è chiaro se l’adesione sarà nazionale o se, anche qui, sarà adottata in autonomia dai vari benzinai.

Sciopero camionisti oggi ultime notizie

Che dire invece degli autotrasportatori, il cui sciopero, anche qui, era previsto a partire da oggi? Come riportatovi ieri, la Commissione Garanzia ha bocciato la mobilitazione (rimane invece la giornata di proteste in programma per il 19 marzo) ma questo non significa che possano verificarsi iniziative spontanee.

In altre parole singole ditte potrebbe decidere di tenere fermi i mezzi in quanto lo spostamento, a causa dei prezzi altissimi di benzina e diesel, risulterebbe non conveniente. Secondo una stima di Trasporto Unito, una delle Associazioni di categoria, circa circa 70.000 mezzi pesanti (fra bilici e autotreni) oggi rimarranno spenti in Italia.