Sciopero Cotral 7 dicembre 2023: la mattina saltano bus, Metromare e Roma-Viterbo

Nel corso della giornata del 7 dicembre 2023, l’Organizzazione Sindacale O.S. FAISA – CISAL LAZIO ha programmato uno sciopero regionale di 4 ore, coinvolgendo i servizi di bus e le ferrovie Metromare e Roma-Viterbo del Cotral. La protesta è stata indetta in seguito agli attacchi subiti dal personale dei trasporti pubblici nelle ultime settimane.

Lo sciopero all’interno di Cotral del 7 dicembre 2023

Gli orari dello sciopero all’interno del Cotral, come comunicato da O.S. FAISA – CISAL LAZIO, saranno:

9:00 – 13:00: Sciopero, possibili soppressioni e disagi.

13:01 – Fine servizio: Servizio regolare.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare il profilo Twitter dell’O.S. FAISA – CISAL LAZIO e la sezione Tempo reale dell’app BusCotral.

Lo sciopero per denunciare le violenze contro i dipendenti Cotral avvenute nelle ultime settimane

Le motivazioni alla base della decisione sindacale risalgono a episodi di violenza perpetrati contro il personale dei trasporti pubblici. In particolare:

Il 30 ottobre 2023 , presso la Stazione Tiburtina , un membro del personale è stato aggredito fisicamente per non aver fornito informazioni sulla viabilità.

Il 29 novembre 2023 , su una linea di ATAC , una verificatrice è stata schiaffeggiata semplicemente per aver richiesto il titolo di viaggio.

Il 2 dicembre 2023, un autista della Società COTRAL è stato colpito con pugni al volto in località Rocca di Papa.

La protesta dei sindacati interni al Cotral per la giornata del 7 dicembre 2023

Questa decisione di protesta è volta a sottolineare la necessità di garantire la sicurezza e il rispetto per il personale dei trasporti pubblici, che svolge un ruolo fondamentale nel fornire servizi essenziali alla comunità. L’O.S. FAISA – CISAL LAZIO auspica un dialogo costruttivo per affrontare e risolvere questi gravi problemi di sicurezza che interessano il settore dei trasporti. Lo sciopero potrebbe causare disagi per i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici nel Lazio. Si consiglia di informarsi preventivamente sulle possibili modifiche agli orari e alle linee per giovedì.