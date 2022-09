Sciopero Cotral venerdì 16 settembre 2022: a rischio la Roma-Viterbo, orari e fasce garantite

Un venerdì ‘nero’ per i pendolari perché il prossimo 16 settembre è previsto uno sciopero dei trasporti. O meglio, i lavoratori dell’azienda Cotral incroceranno le braccia e lo faranno per quattro ore, tra non pochi disagi per i viaggiatori.

A che ora inizia lo sciopero Cotral

Lo sciopero, indetto dalla Faisa Cisal, durerà 4 ore e saranno possibili soppressioni per le corse in partenza tra le 12:31 e le 16:30.