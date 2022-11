Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 2 dicembre 2022, a rischio bus, metro e tram: orari e fasce garantite

Saranno tanti i lavoratori, di ogni settore pubblico e privato, che venerdì 2 dicembre incroceranno le braccia. Sì perché è stato indetto uno sciopero generale da più sigle sindacali: tutte, però, chiedono il rinnovo dei contratti, l’aumento dei salari e una condizione migliore di lavoro per i dipendenti. Anche quelli del settore dei trasporti. E sarà coinvolta nell’agitazione nazionale anche Roma, dove Atac, Roma Tpl e Cotral causeranno non pochi disagi ai pendolari. Per concludere, non proprio in bellezza, la settimana.

Sciopero nazionale 2 dicembre 2022: treni e bus a rischio, gli orari di Trenitalia

Orari dello sciopero dei trasporti a Roma

Il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero generale nel comparto trasporti. A Roma e nel Lazio, come si legge sul sito di Roma Mobilità, saranno possibili disagi, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, sulle linee di Atac, Roma Tpl e Cotral. Per Roma Servizi per la Mobilità, lo sportello permessi di piazzale degli Archivi (Eur), il contact center Infomobilità 0657003, il box informativo di Termini, il check point bus turistici di Aurelia potrebbero non essere garantiti. La protesta interesserà anche i lavoratori di autostrade e ferrovie.

Autobus, metro e tram Atac a rischio

Ma ecco nel dettaglio tutti gli orari per la rete Atac:

nella notte tra il 1/2 dicembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.



il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Il 2 dicembre saranno garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

LEGGI QUI LE INFO

Nella notte del 3 dicembre, invece, sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). Mentre non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Sciopero Cotral

Lo sciopero dei trasporti riguarderà anche l’azienda Cotral, quindi interesserà anche la Roma-Lido e la Roma-Viterbo, con i disagi che potrebbero esserci dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.