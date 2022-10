Sciopero mezzi pubblici e aerei venerdì 21 ottobre 2022: orari, voli garantiti e linee a rischio

Un venerdì nero per il settore dei trasporti, anche nella Capitale. Dalle 8.30 di questa mattina alle 12.30, i lavoratori iscritti al sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl, incroceranno le braccia. A rischio, quindi, anche le linee Cotral e la tratta ferroviaria Roma-Viterbo, tutto regolare, invece, per l’azienda Atac.

Sciopero Cotral e Roma Tpl

I lavoratori dell’azienda Cotral incroceranno le braccia. E potrebbero esserci degli stop nella fascia che va dalle 8.30 alle 7 e dalle 20 fino a fine servizio. Lo sciopero, in questo caso, riguarderà gli autobus extraurbani, ma anche il trasporto su ferrovie: Metromare (ex Roma-Lido) e la Roma-Civitacastellana-Viterbo. Che sono, quindi, a rischio.

Per quanto riguarda lo sciopero della Roma-Tpl, ecco le linee a rischio, che potrebbero subire delle variazioni o potrebbero essere cancellate, nella giornata di oggi: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1, C6, C8 e C19.

Sciopero aerei venerdì 21 ottobre: le compagnie a rischio

Non solo mezzi pubblici, quindi tram, metro, autobus e treni. Oggi la giornata è nera anche sul fronte ‘aereo’ perché molte compagnie hanno deciso di scioperare e molti lavoratori di fermarsi. Nel dettaglio, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale Enav, a rischio anche i voli Vueling, Easyjet, Ita e Ryanair. “Purtroppo – come si legge in un comunicato congiunto delle tre organizzazioni – dopo diversi incontri con i vertici di Enav, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza”. Da qui, quindi, la decisione di fermarsi, di creare disagi, con la speranza che qualcosa di muova.

Ita oggi garantirà il trasporto aereo nelle fasce di tutela, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Per EasyJet e Vueling, invece, lo sciopero dei piloti durerà 4 ore, dalle 11 alle 15.