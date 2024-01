Sciopero negli aeroporti di Roma, Milano, Firenze e Venezia: voli cancellati e disagi per i viaggiatori

A seguito della proclamazione di uno sciopero di società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze, della durata di 24 ore previsto per la giornata di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, “potrebbero verificarsi alcune modifiche” dell’operativo dei voli di Ita Airways. La Compagnia – si legge nel sito ufficiale – si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali previsti per oggi, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali.

Ita Airways cancella alcuni voli

Come ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, “a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l’8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio.

Il precedente. Maltempo, voli cancellati a Fiumicino… in attesa dello sciopero di venerdì 15

l forte vento che ha flagellato il litorale romano ha provocato disagi anche all’aeroporto di Fiumicino, dove molti voli provenienti dal Nord Europa o diretti verso Nord sono stati cancellati.

Queste le cancellazioni:

Arrivi:

– VY6529 NCE STA 1755

– KL1607 AMS STA 1910

Partenze:

– BA559 LHR STD 1715

– KL1604 AMS STD 1715

– KL1608 AMS STD 2100

Venerdì 15 dicembre, invece, a provocare la cancellazione di ben 77 voli è lo sciopero indetto dai controllori di volo nell’orario che va dalle dalle 13,00 alle 17,00. Lo sciopero è stato proclamato da alcune sigle sindacali e Alitalia ha annunciato la cancellazione di 77 voli, precisando che l‘80% dei passeggeri riuscirà comunque a volare nel corso della stessa giornata.