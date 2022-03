Sciopero Roma 29 marzo 2022, a rischio metro, bus e tram: orari e fasce garantite

Questa volta non sarà di venerdì, ma l’inizio settimana per i romani non sarà certo dei migliori. Il motivo? Martedì 29 marzo ci sarà uno sciopero dei trasporti e nella Capitale metro, bus e tram saranno a rischio, tra non pochi disagi per i pendolari con i lavoratori che hanno deciso di fermarsi, di incrociare le braccia.

Sciopero Atac il 29 marzo 2022: i bus coinvolti e gli orari

Lo sciopero di 24 ore (da inizio del servizio diurno e sino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20), che è stata indetto dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal, come fa sapere l’azienda Capitolina dei trasporti, non riguarderà le linee bus 021, 043, 070, 071, 33, 46 barrato, 77, 113, 118, 246, 246P, 319, 351, 435, 443, 500, 515, 551, 654, 709, 718, 731, 795 e 109 corse scolastiche delle linee 01, 04, 05B, 06, 015, 065, 33, 73, 74, 86, 338, 344, 435, 731, 762, 765, 904 e 916 (l’elenco dettagliato è sul sito Atac).

Discorso diverso, invece, per gli altri mezzi. Nella notte tra lunedì e martedì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”); mentre sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. E ancora, nella notte tra martedì e mercoledì, non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Sarà invece garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Biglietterie e scale mobili

Bus, metro e tram a rischio. Ma non solo. Durante le sciopero, nelle stazioni che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Lo stesso vale per le biglietterie, a eccezione di quelle on-line che non subiranno interruzioni, mentre i parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Le motivazioni dello sciopero

Tra le motivazioni dello sciopero: la cancellazione unilaterale del consiglio unitario d’azienda; le selezioni interne; benefici per pensionamenti agevolati; la licenza europea Ansfisa; l’esternalizzazione lavorazioni/manutenzioni. Perché i lavoratori sperano di essere ascoltati, una volta per tutte.

Scioperano anche Cotral e Roma Tpl il 29 marzo?

Incroceranno le braccia anche gli autisti Cotral e Roma Tpl? È questo quello si chiedono in tanti, ma per fortuna i pendolari possono tirare un sospiro di sollievo. Almeno uno. L’agitazione di martedì 29 marzo, infatti, non riguarderà le linee bus gestite dal consorzio Roma Tpl e il servizio sarà regolare sui collegamenti Cotral e Fs.

Nel dettaglio, il servizio sarà regolare sui collegamenti bus della Roma Tpl: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.