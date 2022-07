Sciopero taxi martedì 5 e mercoledì 6 luglio 2022: il corteo a Roma, ecco dove e a che ora

Incroceranno le braccia tutti i tassisti d’Italia perché il maxi sciopero, quello che durerà ben 48 ore (salvo cambiamenti e mediazioni all’ultimo minuto), è stato confermato. Dopo confronti, discussioni accese e proposte sul tavolo, che a quanto pare sono rimaste inascoltate, nel nostro Paese martedì 5 e mercoledì 6 luglio si fermeranno le auto bianche per protestare contro l’articolo 10 del ddl Concorrenza. E a nulla sembrano valsi i tentativi della viceministra all’Infrastrutture e Trasporti, Teresa Bellanova, di mediare per evitare la ‘protesta’ e quel corteo che si terrà nella Capitale.

Quando e a che ora ci sarà lo sciopero dei taxi?

Lo sciopero si terrà martedì 5 e mercoledì 6 luglio: le auto bianche, indicativamente, si fermeranno dalla mezzanotte tra il 4 e il 5 fino alla mezzanotte del 6 luglio, quindi ben 48 ore di protesta. Incroceranno le braccia i tassisti di 14 sigle sindacali, per un totale di circa 40.000 operatori.

La protesta dei tassisti a Roma, come cambia la viabilità

Nella Capitale i cittadini dovranno fare i conti con il corteo dei tassisti per lo sciopero nazionale unitario di 48 ore. Dalle 10 alle 14 di martedì 5 luglio, i lavoratori ‘sfileranno’ da piazza della Repubblica a Madonna di Loreto, transiteranno lungo via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via dei Fori Imperiali. Come fa sapere Roma Mobilità, sono previste temporanee chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti. La protesta nazionale proseguirà nella giornata di mercoledì 6 luglio, con l’annunciato stop del servizio nelle singole città.

Questo sempre se non si raggiungerà una ‘mediazione’. Sì perché domani la vice ministra delle Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova, su delega del governo, convocherà i sindacati dei tassisti per trovare una mediazione, così da evitare (se è possibile) lo sciopero di 24 ore. Alle 13, quindi, ci sarà il confronto con la rappresentanza dei tassisti e alle 17 con gli autoservizi pubblici non di linea, Ncc.