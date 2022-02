Sciopero trasporti a Roma venerdì 4 febbraio 2022: ecco gli orari e le fasce garantite per metro, bus e tram

Lo avevano annunciato diverse settimane fa, ma ora il giorno è sempre più vicino. E il prossimo venerdì, il 4 febbraio, sarà ‘nero’ sul fronte dei trasporti perché è stato indetto uno sciopero e anche nella Capitale metro, bus e tram saranno a rischio.

Sciopero trasporti a Roma 4 febbraio 2022: ecco gli orari e le fasce garantite

Lo sciopero dei trasporti del prossimo venerdì, il 4 febbraio, è stato indetto dal sindacato USB e i lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. La manifestazione, lo ricordiamo, coinvolgerà anche i mezzi Atac, Roma Tpl e Cotral , così metro, tram e bus nella Capitale (e non solo) saranno a rischio, creando non pochi disagi ai pendolari.

Sciopero Roma 4 febbraio 2022: gli orari di bus, metro e tram

Come fa sapere l’Atac, azienda capitolina dei trasporti, venerdì 4 febbraio 2022 è in programma uno sciopero di quattro ore proclamato da Ubs Lavoro Privato. Sulla rete Atac lo sciopero sarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e la rete gestita dal consorzio privato Roma Tpl. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.