Sciopero trasporti, cortei e manifestazioni a Roma: gli orari e le strade chiuse

Si inizierà domani con lo sciopero dei trasporti, poi nel weekend la Capitale, o meglio i romani dovranno fare i conti con una serie di manifestazioni e cortei. Quindi, inevitabilmente con strade chiuse, autobus che deviano il loro percorso e non pochi disagi in questo penultimo fine settimana di maggio.

Sciopero trasporti Roma 20 maggio 2022: gli orari

Per la giornata di domani Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore e il servizio, quindi, sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00).

Quali sono gli autobus garantiti (e quali no)

Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni.

Come si legge sul sito dell’Atac nella notte del 19 maggio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). Ma resterà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Nella giornata di domani, invece, sono garantitele corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, mentre non sono garantiti:

il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

le corse metro A-B-C previste dopo le ore 24

le corse della linea bus sostitutiva metro MB Castro Pretorio-Laurentina previste dopo le ore 24

le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Nella notte tra il 20 e il 20 maggio resta garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”), mentre non sono garantite dopo le ore 24:

il servizio metro A-B-C,

le corse del servizio bus sostitutivo MB Castro Pretorio,

le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24;

le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Le manifestazioni a Roma sabato 21 maggio 2022

Due le manifestazioni che si svolgeranno a Roma sabato 21 maggio. La prima, su scala nazionale, alle 10.30 in piazza Santi Apostoli: per La Guerra Ignorata, cioè l’emergenza stradale, parteciperanno associazioni, fondazioni, movimenti, familiari di vittime di violenza stradale. Nel pomeriggio, invece, dalle 14 alle 18 ci sarà un corteo da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni per l’iniziativa “Manifestazione per la vita”.

Le strade chiuse

Nel secondo caso, come fa sapere Roma Mobilità, potrebbero esserci possibili deviazioni o limitazioni per le linee: H, 3Nav, 5, 14, 16, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 792, 910.

Il corteo sfilerà lungo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. All’iniziativa è prevista la presenza di 5mila persone ed entro le 8 dovranno essere rimossi tutti i veicoli da piazza della Repubblica e da piazza di Porta San Giovanni. Saranno sospese le postazioni taxi in piazza della Repubblica, via Liberiana e piazza di Porta San Giovanni.

Eventi sportivi (e non solo) domenica 22 maggio nella Capitale

Domenica, invece, ci sarà un evento sportivo nella Capitale . Non solo. Si svolgerà anche una manifestazione socio-culturale e ci sarà una processione in occasione del trentennale della missione per i migranti filippini nella diocesi di Roma.

Come cambierà la viabilità

Dalle 8 di domenica 22 maggio per l’evento sportivo “RinCORRIAMO la Pace con Emergency – Memorial Gino Strada”, verrà chiusa al transito veicolare la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia nel tratto compreso tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini. Saranno deviate le linee 06 – 014 – 070.

E ancora, la manifestazione socio culturale, promossa dall’Associazione “Ars Ludica”, si svolgerà dalle 8 alle 22 in via dei Castani, che sarà chiusa al traffico tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice. Nelle stesse ore saranno deviate le linee C5, 450, 542 e 548. Per finire, invece, dalle 16.30 per la processione da piazza Santa Maria Maggiore a via Urbana 160 presso la Basilica di Santa Pudenziana ci circa 800 persone si muoveranno lungo via Liberiana, via Cavour, via dei Serpenti, via Leonina, piazza della Suburra e via Urbana.