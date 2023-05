Sciopero treni 26 maggio, è caos totale: due guasti sulla linea Roma-Napoli, alla Stazione Termini passeggeri accalcati (FOTO)

Non bastava lo sciopero dei treni, in programma per oggi, venerdì 26 maggio. Per chi doveva prendere il treno, per lavoro, per piacere o per qualsiasi altro motivo, oggi è stata una giornata di passione. La situazione, infatti, in questo momento è drammatica, almeno alla stazione Termini, sulla tratta Roma-Napoli.

I problemi sono iniziati nel primo pomeriggio, a causa di un guasto sulla linea elettrica sulla linea AV Roma-Napoli. Alle 14:30 un guasto alla linea elettrica tra Anagni e Labico ha rallentato la circolazione sull’alta velocità, provocando ritardi con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti, mentre i Treni Alta Velocità direttamente coinvolti hanno registrato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Trenitalia ha richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici, alle 15:06, seppur con i ritardi accumulati.

Il secondo guasto

Sempre sulla tratta Roma-Napoli, stavolta non dell’alta velocità, un altro guasto, alle 16:15, ha rallentato la circolazione all’altezza di a Monte San Biagio. Stavolta i ritardi si sono accumulati sui treni InterCity e Regionali, fino a 100 minuti. Circa un’ora fa Trenitalia ha fatto sapere di aver risolto il guasto, ma tutt’ora i passeggeri sono in attesa del loro treno, o comunque in ritardo sul loro viaggio. C’è chi ha perso la coincidenza, chi non riesce a tornare a casa, chi è rimasto ammassato sulle banchine.

Furiosi i pendolari diretti ad Anzio, a Nettuno o in provincia di Latina, come a Formia, che vedono di volta in volta annullare sui tabelloni i loro treni dati poco prima in partenza. E sui social c’è qualcuno che tenta di ironizzare, per sdrammatizzare la situazione ed evitare di arrabbiarsi una volta di più. “Ragazzi, stiamo facendo le scommesse sui 2 binari liberi, il 12 ed il 17, fate le vostre puntate”, prova a scherzare Mario. Ma Franco riporta tutti con i piedi per terra: “Siamo stivati come le bestie”. Scherzare sì, ma qui si gioca con la pelle degli altri.