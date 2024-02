Sciopero treni lunedì 12 febbraio 2024: collegamenti a rischio

Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi parliamo di qualcosa che ha a che fare con tutta Italia e che colpirà i viaggiatori da nord a sud. Per lunedì 12 febbraio 2024 è stato infatti indetto uno sciopero dei treni. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa succederà.

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 12 febbraio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

Non sono previste modifiche per i treni a Lunga Percorrenza di Trenitalia . L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie.

Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.