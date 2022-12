Scompare da più di un anno, 31enne avvistato a Cisterna. La famiglia: ‘Aiutateci’

Non si hanno più notizie da troppo tempo, ormai, di Emanuel Marino, un ragazzo che il 27 luglio del 2021 è uscito di casa, a Buttigliera D’Asti, e ha fatto perdere le sue tracce. Da quel giorno di lui non si hanno più notizie, ma la famiglia non si arrende: continua a cercarlo, a pubblicare annunci sui social, a rivolgersi alle forze dell’ordine. Quel ragazzo alto e robusto non può essere ‘svanito’ nel nulla e gli ultimi avvistamenti ne danno quasi la dimostrazione: Emanuel, che è scomparso da più di un anno, è stato avvistato recentemente a Cisterna di Latina. E la sorella non riesce a darsi pace.

Emanuel Marino avvistato a Cisterna di Latina

“Sono Chiara, la sorella di Emanuel Marino, scomparso dalla provincia di Asti il 27 luglio del 2021“. Inizia così l’ultimo appello, in ordine di tempo, pubblicato dalla famiglia del ragazzo. Di quel ragazzo affetto da schizofrenia, che qualche giorno fa, il 12 dicembre scorso, è stato notato a Cisterna di Latina. Così lontano da casa sua. “In data 12/12/2022, tra le 21.30 e le 21.45, in località Cisterna di Latina, all’incrocio tra via Roma e viale della Repubblica è stato avvisato un ragazzo somigliante a mio fratello” – spiega Chiara. Chi l’ha visto e ha segnalato ha raccontato che il giovane, che potrebbe essere Emanuel, aveva con sé una coperta (o asciugamano) ed era fermo in mezzo alla strada. Con lo sguardo rivolto verso l’alto, forse il 31enne stava guardando le luci del semaforo o le luminarie che in questi giorni di festa stanno illuminando viale della Repubblica. Non c’è ancora nessuna certezza, si tratta di segnalazioni, ma la speranza non muore mai. E sarebbe un bellissimo regalo di Natale per Chiara e la sua famiglia riabbracciare Emanuel, riportarlo a casa.

Come aiutare

Come ha fatto sapere la sorella, chiunque abbia informazioni può contattare i vigili urbani di Cisterna al numero 0696 834324. “Aiutateci, ve lo chiedo con il cuore in mano” – ha ribadito Chiara. Che continua a cercare Emanuel e che è sempre più convinta che lui sia in giro per l’Italia, da qualche parte. Ma vivo. Le segnalazioni, infatti, nei mesi non sono mancate: c’è chi avrebbe visto il ragazzo a Torino, in centro. E chi ora in provincia di Latina, a Cisterna.