Scontro frontale tra due auto: morti due militari dell’Aeronautica

Incidente drammatico quello che si è verificato stamattina intorno alle 8.30 lungo la strada del Pollino a Grosseto. Pesante il bilancio del terribile incidente che ha mietuto due vittime, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Entrambi gli uomini alla guida delle due vetture sono deceduti e in entrambi i casi si tratta di due militari appartenenti al 36° stormo caccia dell’Aeronautica con base a Gioia del Colle. Si tratta del 45enne Riccardo Latino e del 25enne Francesco Antonio Gugliemucci.

Sul posto la Polizia locale, gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco

Ancora da verificare la dinamica dello scontro che è avvenuto a Principina Terra a pochi metri dall’ingresso dell’aeroporto militare. Ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale, i sanitari del 118 con il supporto di due eliambulanze e i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere, per affidarli poi alle cure dei sanitari del 118 che li hanno trasportati negli ospedali di Grosseto e Siena.

La dinamica dell’incidente

Al momento sembrerebbe che le due auto si siano scontrate frontalmente, ma la dinamica resta ancora al vaglio dei vigili urbani accorsi sul posto che hanno, anche, dovuto bloccare il traffico sulla strada per consentire le operazioni di soccorso, recupero dei mezzi e i rilievi.

Purtroppo, nonostante la corsa dei soccorritori per i due conducenti non c’è stato niente da fare, sembrerebbe che siano morti sul colpo. Uno dei due si trovava solo in auto ed era diretto a Marina di Grosseto per seguire un corso.

La notizia s’è diffusa velocemente e, tra i messaggi di cordoglio anche quello del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che si è stretto al dolore dei familiari delle vittime