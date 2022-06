Scontro tra ambulanza e moto: centauro in codice rosso

Si sono scontrati, a quanto pare frontalmente, e ad avere la peggio, purtroppo, è stato il centauro. Ancora un incidente a Roma, questa volta in zona Casal Palocco, sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con via del Canale della Lingua.

Incidente sulla Colombo tra moto e ambulanza

Per cause ancora tutte da accertare, una moto e un’ambulanza, che viaggiavano sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via del Canale della Lingua, si sono scontrate. Un impatto violento, al punto che è stato reso necessario l‘intervento dell’elisoccorso per trasportare in ospedale l’uomo rimasto ferito.

Interviene l’eliambulanza

Il motociclista, infatti, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, in codice rosso. Sul posto per tutti i rilievi del caso gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare: ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Notizia in aggiornamento