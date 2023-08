Scontro tra due auto, 18enne rimane schiacciato: è grave

Terribile incidente oggi a Milano. Due auto si sono schiantate verso le 13.30 a un incrocio, coinvolgendo nell’impatto anche un pedone, un giovane turista, che è rimasto schiacciato da una vettura contro un palo e ha riportato gravi ferite. Il tutto è successo in zona Calvairate, tra lo stupore dei tanti presenti che si sono trovati in zona proprio in quel momento. Stando alle ricostruzioni, si parla di vetture ribaltate e della violenza con cui il ragazzo, di origini canadesi, è finito tra il palo e una delle due vetture coinvolte nello schianto. I tre sono rimasti feriti e il ragazzo è in condizioni critiche.

Carambola tra auto travolto un pedone

Tempestivi i soccorsi che hanno raggiunto il luogo dell’incidente, in viale Umbria, all’angolo con via Colletta, e hanno immediatamente constatato la gravità della situazione. Lo scontro ha coinvolto infatti due vetture e una, ribaltandosi, è finita fuori dalla carreggiata andando contro un ragazzo di 18 anni che è stato scaraventato contro un palo rimanendo incastrato tra le lamiere e la segnaletica stradale. Un impatto terribile per il giovanissimo turista che è rimasto letteralmente travolto.

I soccorsi col fiato sospeso

Sul posto sono intervenute poco dopo le ambulanze per soccorrere le persone rimaste coinvolte. Se il 18enne canadese ha riportato gravi conseguenze, anche i conducenti delle auto sono rimasti feriti, uno dei quali in codice giallo. Il ragazzo, dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato trasportato in codice rosso verso l’ospedale Niguarda di Milano. Una corsa contro il tempo per i sanitari del 118 viste le gravi condizioni in cui versava del giovane. I genitori del 18enne, testimoni dell’impatto, lo hanno accompagnato al nosocomio infatti in stato di shock, temendo il peggio. Al momento il giovane è in prognosi riservata, in gravi condizioni.