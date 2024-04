Scoperto uomo legato alla malavita pontina con pistola clandestina: l’arresto

Succede a Itri, in provincia di Latina: Carabinieri arrestano in un cortile privato un noto volto legato alla malavita pontina.

Stava fuggendo da Carabinieri, l’uomo arrestato nei giorni scorsi nella provincia di Latina. Il soggetto era ricercato da diversi anni, con le forze dell’ordine che lo conoscevano per i rapporti che aveva intrecciato coi gruppi legati alla malavita della zona pontina. Al momento del fermo, il signore è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, che non poteva detenere e non era mai stata dichiarata allo Stato.

Arrestato uomo legato alla malavita pontina

L’uomo, che era ricercato da diversi mesi dalle forze dell’ordine, è stato rintracciato all’interno di un cortile condominiale. I militari l’avevano rintracciato nella zona del Comune di Itri, mentre lo stesso soggetto provava a eludere le forze dell’ordine nascondendosi dietro un albero. La fisionomia del soggetto non è comunque passata inosservata agli uomini dell’Arma, che hanno intravisto l’uomo dietro un albero di ulivo.

Il ritrovamento della pistola clandestina

Al momento del fermo, l’uomo si era disfatto anche dell’arma da fuoco con cui stava circolando per la zona di Itri. Ai piedi dell’albero era presente una pistola, risultata clandestina in quanto vedeva la matricola abrasa e con una modifica sostanziale della canna: all’interno disponeva di un serbatoio, che vedeva la presenza di tre proiettili calibro 6,35 millimetri. Sull’origine dell’arma, al momento, i militari hanno aperto un’indagine.

La perquisizione all’uomo legato alla malavita

Ulteriori oggetti sono venuti fuori durante la perquisizione addosso all’uomo. Nelle tasche teneva un telefono, con un cellulare che al suo interno disponeva di due SIM con intestazione fittizia. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri, con l’accusa di detenzione di arma clandestina. Per lui nelle scorse ore si sono aperte le porte del carcere, come disposto dalla richiesta della Procura di Cassino. Il fermo, nella zona pontina, si è rivelato un importante colpo per arginare le azioni della criminalità organizzata nel Comune di Itri e gli altri territori limitrofi.