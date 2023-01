Scopre di essere inquadrata e fa il saluto fascista: il gesto della tifosa laziale

Aveva intuito di essere ripresa e inquadrata con tanto di striscione a supporto della propria squadra del cuore, e proprio per questo si è sentita in dovere di esprimere al massimo la propria ideologia di appartenenza: la tifosa, senza pensarci due volte, ha fatto il saluto romano o, per essere più precisi e chiamare le cose con il proprio nome, il saluto fascista, dato che non ci sono testimonianze storiche sul fatto che venisse impiegato anche nell’epoca classica. Un gesto di matrice anticostituzionale che rinvia ad un passato truce, orribile della nostra storia italiana, e i cui strascichi continuano a protrarsi sino ad oggi. Regionali Lazio e lo spettro di Mauro Antonini: l’ex di CasaPound ci prova nelle liste di Francesco Rocca Il fascismo di oggi: ideologia priva di consapevolezza storica Anche perché, dato per certo, storicamente parlando, che il fascismo non potrà più ripresentarsi, i suoi adepti contemporanei sono dei nostalgici di non si sa che cosa. La gran parte di loro non ha mai letto nulla a riguarda, e pertanto non sa di cosa sta parlando. Si tratta di semplici invasamenti ideologici, spronati da chissà quale malcontento. Insomma, gesti importanti, anticostituzionali, ma forse fatti senza un briciolo di coscienza civile e storica. Perché, al contrario, non avrebbero neppure motivo di esistere. Il saluto fascista della tifosa della Lazio

Ad ogni modo, il gesto che vogliamo raccontarvi è accaduto nel pre-partita del match tra Sassuolo e Lazio. Prima di entrare nel vivo del match, ecco che le telecamere del Mapei Stadium indugiano sulle tribune per fare vedere qualche volto dei presenti allo stadio, tra i tifosi. In particolare, si soffermano sul pubblico biancoceleste. Dopo qualche istante, ecco che nell’obiettivo delle telecamere vi finisce una tifosa della Lazio che in quel momento stava reggendo una sciarpa della propria squadra insieme ad un’amica. A quel punto, la ragazza si rende conto di essere inquadrata e sfrutta l’occasione per identificarsi, la sua reazione è immediata: tende il braccio destro verso l’altro e si morde anche le labbra, come per darsi forza. Il gesto è eclatante, esplicito: il saluto fascista che ora sta facendo il giro del web.