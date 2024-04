Scopre il ladro mentre gli ruba in macchina: proprietario del mezzo ferito con le forbici

Ladro scoperto dal proprietario della macchina che stava svaligiando: la vicenda a Campo Ascolano, nel Comune di Pomezia.

Tentativo di furto in auto a Torvaianica, dove un uomo ha scoperto un ladro mentre tentava di frugare all’interno della propria macchina. Il signore, aiutato da un amico, ha subito cercato di fermare l’azione del malvivente: ne è nata una colluttazione, dove le due vittime sono state ferite dal delinquente con una forbice. Sulla vicenda sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno tratto in arresto il “topo d’auto”.

Scopre il ladro mentre gli ruba in macchina: la vicenda

La vicenda si è sviluppata nella zona di Campo Ascolano, quartiere tra Ostia e Torvaianica e frazione del Comune di Pomezia. Solo una casualità ha permesso d’individuare il malvivente, che forzando una serratura era riuscito a intrufolarsi all’interno dell’automobile. Il fatto risale al 10 marzo 2024, con le forze dell’ordine che ne hanno dato notizia solo oggi per le indagini di rito sulla vicenda.

Il tentativo di fermare il ladro d’auto a Campo Ascolano

Il ladro, nonostante fosse stato scoperto dal legittimo proprietario della macchina, non voleva mettere fine al tentativo di furto. Armato di forbici affilate, che stava utilizzando per il colpo in auto, ha ferito prima il titolare della macchina e successivamente l’amico accorso ad aiutarlo nel tentativo di non far svaligiare la macchina. Sul posto solo l’arrivo dei Carabinieri ha permesso il salvataggio della macchina e il fermo del delinquente.

Le indagini sul ladro di automobili

L’uomo è risultato essere un 31enne di etnia rom. Al momento della perquisizione presso la dimora dove alloggiava, ulteriori mezzi di trasporto rubati sono stati individuati dai Carabinieri: tra questi un motorino con telaio alterato, un’autovettura denunciata perchè rubata, un altro veicolo di dubbia provenienza. Inoltre nell’abitazione sono stati trovati gli oggetti da scasso per i colpi, le chiavi per accendere le vetture, un drone e una somma di quasi 6 mila euro in contanti. Attualmente il nomade è stato trasferito al carcere di Velletri.