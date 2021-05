Seconda dose Pfizer nel Lazio, cosa ha deciso la Regione per il richiamo: ecco dopo quanto tempo si può fare

Seconda dose Pfizer nel Lazio, cosa ha deciso la Regione per il...

La Regione Lazio sembra non voler fare passi indietro, ferma sulla sua decisione: quella di posticipare la seconda dose del vaccino Pfizer a 35 giorni, a 5 settimane dalla prima. A nulla sembrano essere servite le polemiche dei cittadini che così, quasi all’improvviso, sono stati inondati da messaggi e si sono visti l’appuntamento slittare di diversi giorni. Sì, perché inizialmente nel Lazio – nonostante la circolare del Ministero della Salute – il richiamo era stato fissato a 21 giorni. Poi, la decisione di cambiare i piani.

Seconda dose Pfizer nel Lazio: dopo quanto tempo si fa

Prima la creazione di un gruppo Facebook che ha “accolto” i dubbi e l’indignazione dei cittadini, poi la petizione e il ricorso al Tar contro il Comitato Tecnico Scientifico, con l’istanza che è stata respinta qualche giorno fa. Ma nulla è ancora certo. Il 1 giugno a questa decisione presidenziale urgente ne seguirà una cautelare collegiale e l’accoglimento del ricorso sarà discusso.

Intanto, quello che pare certo è che i pazienti considerati fragili hanno la possibilità di anticipare il richiamo e di fissarlo dopo 21 giorni. Nonostante il centralino sia ormai preso d’assalto e tutti (anche quelli non considerati “fragili”) tentano di cambiare appuntamento, come spiega il Messaggero, dalla Regione fanno sapere che il richiamo si può sì posticipare fino a 42 giorni, ma non anticipare. La seconda dose verrà fatta dopo 35 giorni, a 5 settimane. Almeno fino al 1 giugno, quando poi il quadro si dovrebbe fare più chiaro.