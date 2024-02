Selfie a Sanremo: s’indaga sul selfie tra Ferragni, Amadeus e Morandi per pubblicità occulta

A distanza di un anno, la Corte dei Conti indaga sul selfie di Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2023.

Sembra non finire mai lo scandalo abbattutosi sul personaggio di Chiara Ferragni, con una nuova inchiesta della Corte dei Conti che ora pende sulla testa della nota influencer italiana. A un anno di distanza, nel mirino dei giudici è finito lo storico selfie tra la stessa moglie di Fedez, Amadeus e Gianni Morandi sul palco di Sanremo, dove probabilmente i tre personaggi pubblici avrebbero fatto pubblicità occulta alle piattaforme di Meta.

Lo scandalo sul selfie a Sanremo 2023: indagini su Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi

Sanremo 2023 finì già nell’occhio delle indagini, considerato come la Ferragni utilizzò lo spettacolo per firmare contratti d’immagine e televisivi con Meta e poi Amazon Prime. Dopo la pubblicità dei profili Instagram dei tre conduttori (e in particolare quello della stessa influencer e Amadeus, che inaugurò il proprio profilo social proprio lo scorso anno durante la kermesse canora), ora nel ciclone dell’inchiesta sarebbe finito anche il chiacchieratissimo selfie tra loro.

Le ipotesi commerciali attorno al selfie sul palco del Teatro Ariston

Secondo i giudici che stanno indagando sulla vicenda commerciale, il selfie sul palco del Teatro Ariston non sarebbe stato casuale, ma bensì dettato da accordi commerciali con la piattaforma Meta. Lo scatto, infatti, venne subito pubblicato su Instagram, in una mossa che portò – almeno in Italia – un traffico sulla piattaforma di Mark Zuckerberg e soprattutto una pubblicità occulta alle sue stesse realtà social.

I benefici del selfie verso Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi

Il selfie, che apparentemente sembrava innocente e naturale, in realtà avrebbe nascosto una dimensione commerciale per i tre conduttori dell’epoca. Oltre all’aumento dei followers sui loro profili personali, tale condizione avrebbe aperto agli stessi degli importanti accordi pubblicitari, traducibili anche con notevoli introiti monetari. S’indaga per capire, però, chi abbia siglato tale accordo commerciale, con la Rai che apparentemente sembra già sfilarsi da ogni responsabilità sulla vicenda.