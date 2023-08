Sequestrata e picchiata, donna sola in casa vittima di rapinatori: 10mila euro il bottino

Un sabato sera da incubo quello vissuto da una donna residente a Roma, in via Gino Capponi, nel quartiere Appio Latino. Ladri sono riusciti a fare irruzione all’interno del suo appartamento e, dopo averla immobilizzata, le hanno svaligiato casa, portando via una refurtiva di circa 10mila euro. E’ successo la sera di sabato 19 agosto 2023.

La ricostruzione della vicenda: ladri entrano in casa e immobilizzano una donna per derubarla

Secondo le ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento arrampicandosi su una finestra del salone. Una volta dentro, i malviventi hanno incontrato la donna, una 60enne. La hanno quindi immobilizzata e anche colpita, prima di svaligiare l’appartamento. E’ successo in via Gino Capponi, nel quartiere Appio Latino.

I ladri sono riusciti così a rovistare all’interno dei cassetti e degli armadi alla ricerca di denaro e gioielli. Poi, sono fuggiti sempre dalla finestra da cui erano entrati, portando via un bottino totale pari a circa 10mila euro. La donna, sotto shock, ha telefonato alla polizia. Gli agenti sono intervenuti sul posto e si sono messi alla ricerca dei malviventi. La 60enne ha ricevuto cure mediche.

Stando alle prime ricostruzioni e al racconto della donna, i malviventi avevano il volto coperto quando sono entrati all’interno dell’appartamento. Difficile quindi per gli agenti la ricerca dei ladri.

